Borsanın sanayi devi bilanço açıkladı! Ereğli hissesi için 6 kurumdan hedef fiyat

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için 2025 yılının 3.’üncü çeyrek bilanço mevsimi başladı. Borsanın en köklü ve Türkiye’nin de en büyük sanayi şirketlerinden olan Ereğli Demir Çelik de (EREGL) KAP’a bilançosunu gönderdi. Buna göre;

-Ereğli Demir Çelik 2025 yılının 3. Çeyrek döneminde 651 milyon TL net kâr açıkladı.

-Net kârda bir önceki çeyreğe göre %50 gerileme dikkat çekti.

-Yılın 9 aylık döneminde ise toplam satışlar %-1 geriledi ve 147,915 milyar lira olarak gerçekleşti.

-Geçen yılın ocak-eylül döneminde 10,787 milyar TL olan net dönem kârı, bu yılın aynı döneminde %-78 geriledi ve 2,384 milyar lira oldu.

-Satışların maliyeti ve finansman giderlerindeki artış ile birlikte gerileyen kâr marjlarının da, net kârlılık üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

EREGL HİSSE FİYAT

EREGL hissesi 20 Ekim 2025 işlemlerini 27,18 TL’den tamamladı. Hisse fiyatı son 52 haftalık süreçte en yüksek 32,70 TL ve en düşük 20,10 TL seviyesini test etti. EREGL hisse fiyatı 20 Ekim kapanış fiyatı itibarıyla son 1 ayda %-6,08 değer kaybederken, son 1 yıllık süreçte %14,18 prim yaptı.

Hissenin F/K oranı 37,47 ve PD/DD oranı ise 0,68 olarak gerçekleşiyor.

EREGL HEDEF FİYAT

Bilançonun ardından 6 aracı kurumdan gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat tahmini geldi. Buna göre EREGL için hedef fiyat öngörüleri şöyle:

-Gedik Yatırım: 29,22 TL

-Halk Yatırım: 31,74 TL

-İş Yatırım: 30,00 TL

-Kuveyt Türk Yatırım: 33,70 TL

-Phillip Capital: 34,25 TL

-Deniz Yatırım: 36,75 TL