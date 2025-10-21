Güneydoğu fark attı, 3 büyük il şaşırttı! İşte 9 ayda konut fiyatları en çok değer kazanan 15 şehir

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bu yıl borsa ve döviz kullarındaki zayıf görünüm ve atın fiyatlarındaki yüksek getirinin ardından, yatırımcılar rotasını yeniden gayrimenkule çevirmeye başladı. Türkiye genelinde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen yılın ilk 9 ayında 19,2 arttı. Aynı dönemde toplam konut satışları ise 1 milyon 128 bin 727 adet olarak gerçekleşti.

Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 adet konut alımı gerçekleşti. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek “eylül konut satışı” olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haber Piyasalarda belirsizlik artıyor! Altın fiyatlarında yeni rekor

KONUT ALIMI NEDEN ARTIYOR

TCMB’nin orta vadede faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler, konut fiyatlarının reel olarak düşük seyretmesi, gelecekte fiyat artışı beklentisi ve kiralarda yaşanan yükseliş vatandaşları konut alımı için teşvik etti.

Öte yandan TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılını 158,5 seviyesinden tamamlamıştı. Eylül 2025’te endeks 195,7’ye yükseldi. Veriler, ülke genelinde ortalama fiyatların bu yıl yaklaşık %23,47 yükseldiğini gösterdi.

EN ÇOK PRİM YAPAN 15 İL

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, 2025 yılının 9 aylık döneminde, bir önceki yıla göre konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 15 şehir ise şöyle sıralandı:

1-Bingöl: %53,63

2-Diyarbakır: %49,07

3-Muş: %42,86

4-Siirt: %41,08

5-Bitlis: %40,06

6-Erzurum: %37,96

7-Batman: %37,48

8-Manisa: %34,20

9-Elâzığ: %33,61

10-Kırıkkale: %32,55

11-Kütahya: %32,46

12-Çanakkale: %32,42

13-Niğde: %32,23

14-Rize: %31,90

15-Bolu: %31,66

EN AZ DEĞERLENEN 15 İL

Yine EVDS verilerine göre 2025 yılının ilk 3 çeyrek döneminde, konut fiyatlarının en az yükseldiği ilk 15 şehir de şunlar oldu:

1-Muğla: %11,22

2-Malatya: %16,46

3-Osmaniye: %16,85

4-Mersin: %18,43

5-İzmir: %18,46

6-Yozgat: %18,61

7-Trabzon: %19,57

8-Antalya: %19,96

9-Nevşehir: %20,56

10-Kilis: %20,88

11-Hatay: %20,91

12-Aydın: %20,96

13-Konya: %21,59

14-Adıyaman: %21,94

15-Sinop: %22,01

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR

-İller bazında en çok değer artışının doğu ve güneydoğu illerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

-En çok ve en az değer kazanan iller arasında 3 büyük il bulunmuyor. Verilere göre İstanbul’da 9 aylık prim %26,06, Ankara’da %31,16 ve İzmir’de %18,46 olarak gerçekleşti.

-Türkiye’de ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu Muğla, 9 ayda sadece %11,22 primle en az değerlenen ilk oldu.