Yunan medyası kabul etti: Miçotakis 'Türkiye' korkusuyla yardım istedi

Ankara’nın son dönemde Bayraktar TB3, Akıncı ve Kızılelma projeleriyle oluşturduğu caydırıcılık gücü, Yunanistan’ı dış destek arayışına yöneltti.

Yunan medyası, Atina’nın Ankara’ya karşı duyduğu “drone endişesinin” İsrail tarafından silah satışına dönüştürüldüğünü kabul etti.

Greek City Times ve Kathimerini’de yer alan haberlere göre, İsrail “Yunanistan’ın Türkiye korkusunu kullanarak” yeni savunma anlaşmalarını hızlandırıyor.

“TÜRKİYE'NİN DRON ÜSTÜNLÜĞÜNE KARŞI İSRAİL'E SARILDILAR”

Habere göre İsrail, Yunanistan’a “Spyder All-in-One” hava savunma sistemi ve adalar için özel olarak tasarlanan “killer drone” teklifinde bulundu.

İsrailli firmaların ayrıca, batarya ile çalışan, otonom, küçük adalardan yönetilebilen mini İHA’lar önerdiği yazıldı.

TB3’te ulaşılan teknoloji seviyesi, Yunanistan’ın askeri planlamasını doğrudan etkiliyor.

Savunma çevrelerine göre,, Dendias’ın son açıklamaları bu gerçeğin açık bir yansıması olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL-YUNAN EKSENİ: TÜRKİYE FAKTÖRÜ MERKEZDE

Greek City Times, İsrail’in bu süreci “Yunanistan’ın Türkiye’ye olan korkusunu stratejik kazanca çevirmek” için kullandığını yazdı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

“İsrail, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı duyduğu endişeleri, yeni silah satışları ve ortak üretim anlaşmaları için bir kaldıraç olarak görüyor.”

EurAsian Times’a göre, Yunanistan Rus yapımı hava savunma sistemlerinden vazgeçip İsrail teknolojisine yönelerek Doğu Akdeniz’de yeni bir savunma mimarisi kurmaya çalışıyor.

“EGE'Yİ İSRAİLLİ DRONLARLA SAVUNACAKLAR”

Kathimerini gazetesi ise, İsrail’in Yunanistan’a “killer drones” tipi yüksek teknoloji ürünü İHA’lar teklif ettiğini belirterek, “Ege adaları İsrailli dronlarla korunacak” manşetini attı. Haberde ayrıca, AB’nin 2027’ye kadar dronlardan oluşan bir ‘savunma duvarı’ kuracağı, ancak Türkiye’nin bu projeye katılımının Yunanistan, Fransa ve GKRY tarafından veto edildiği ele alındı.