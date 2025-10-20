AB raporu Yunanistan’ı çıldırtı! KKTC bayrağını gösterdiler

Avrupa genelinde hekimlerin çalışma koşullarını ölçmek amacıyla hazırlanan ankette GKRY’nin tamamen yok sayılması, buna karşın “Kıbrıs” seçeneğinin Türkçe olarak KKTC bayrağıyla sunulması, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı doğrudan rahatsız etti.

Yunan medyası olayı manşetlerine taşıyarak, 'Avrupa tıbbi STK’sından Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı akıl almaz bir provokasyon!” başlığıyla haber yayınladı. ProNews, “UEMS’in sahte devleti tanıyan kabul edilemez anketine yetkililer müdahale edecek mi?” ifadelerini kullandı.

UEMS’in 1,6 milyon uzman doktoru temsil ettiğini ve bu olayın Kıbrıs meselesinde uluslararası algıyı değiştirebileceğini yazdı. UEMS’ten henüz resmi açıklama yapılmadı.

“BU PROVOKASYON SESSİZ GEÇİŞTİRİLEMEZ'

Atina Tabipler Birliği, yaptığı açıklamada UEMS’e ve Avrupa kurumlarına tepki göstererek, “Bu provokasyon geçiştirilemez. Avrupa Birliği’nin tanıdığı bir devletin yok sayılması ve yerine sözde bir yapının konması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Birlik, Yunanistan ve GKRY yetkililerine çağrıda bulunarak, UEMS’e resmi müdahale edilmesini ve “sözde devletle ilgili tüm atıfların silinmesini” talep etti.

PANDIKI'DEN ÇAĞRI: ULUSAL ONUR TEHLİKEDE

Panhellenic Democratic Movement of Doctors (PANDIKI) de UEMS’e tepki gösterdi.

“Bu, sadece tıp camiasına değil, Yunan halkına da yapılan bir hakarettir. PIS başkanlığı bu olaya sessiz kalamaz.” ifadelerini kullanan birlik, anketin derhal düzeltilmesini ve KKTC bayrağının kaldırılmasını istedi.

BİR KEZ DAHA KKTC DENİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Savunma Ajansı için hazırlanan “Enerji Altyapısının Korunması” başlıklı belgede, Doğu Akdeniz’deki gaz sahaları, boru hatları ve Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) detaylı biçimde ele alındı.

Raporda, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni (UNCLOS) imzalamamış olmasına rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı MEB ilan etme yetkisini tanımadığı açıklandı. Ayrıca, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaşma olmadan Güney Kıbrıs’ın kaynakları tek başına kullanamayacağı” ifadesi kullanıldı.

Haritada ise, Türkiye’nin Libya ile 2019’da imzaladığı deniz yetki anlaşması sınır olarak gösterildi ve “Turkey-Libya Demarcation” ibaresiyle işaretlendi.