Kayseri'de 5. kattaki balkonuna çıkarak intihara kalkışan şahıs, 4 saat süren çalışmalar sonucu polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilerek içeri alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, R.T., 5 katlı binanın son katındaki evinin balkona çıkarak intihara kalkıştı.

Melikgazi'de korku dolu anlar: İntihar girişimi 4 saatlik ikna çalışmasıyla sonlandı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı olay yerinde hazır bulundu.

Melikgazi'de korku dolu anlar: İntihar girişimi 4 saatlik ikna çalışmasıyla sonlandı

EKİPLER SAATLERCE UĞRAŞTI

R.T. 4 saat süren ikna çalışmaları sonucu balkondan içeri alındı.

Melikgazi'de korku dolu anlar: İntihar girişimi 4 saatlik ikna çalışmasıyla sonlandı

R.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası