Eskişehir su kesintisi 21 Ekim: Sular ne zaman gelecek?

Eskişehir su kesintisi 21 Ekim günü sorgulanıyor. Vatandaşlar Eskişehir'de sular ne zaman gelecek merak ediyor. ESKİ’nin aktardığı bilgilere göre 21 Ekim 2025 Salı sabahı 07.40 civarında içme suyu hattında meydana gelen arıza, Şirintepe Mahallesi’nin bazı kısımlarında su akışının durmasına neden oldu. Ekipler, arızanın tespit edilmesinin hemen ardından bölgeye yönlendirilerek bakım-onarım çalışmalarına başladı.

ESKİŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yoğun mesai harcayan İçme Suyu Arıza Bakım ve Onarım ekipleri, arızayı kısa sürede giderdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede 09.20 itibarıyla yeniden su verilmesine başlandığı bildirildi.

ESKİ resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, arızanın tamamen giderildiğini ve mahalleye suyun güvenli bir şekilde ulaştırıldığını açıkladı.

ESKİŞEHİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Vatandaşlar kendi mahallelerinde meydana gelebilecek planlı veya ani su kesintilerini öğrenmek için ESKİ’nin resmi web sitesindeki “Su Kesintileri” bölümünü takip edebilirler.

Güncel kesinti bilgilerine ve arıza duyurularına https://www.eskisehir-eski.gov.tr/basin.php?sayfa=su-kesintileri adresinden ulaşmak mümkün.