Nikbinlik yapay zeka mı? Gerçekler merak konusu oldu

Anatatolian Psych Rock Lab bünyesinde üretim yapan Nikbinler, geleceksel Anadolu ezgilerini çağdaş saykodelik rock tınılarıyla harmanlamasıyla dikkat çekti.

Kısa süre içinde "Nikbinlik" kelimesi, sosyal medyada yapay zeka modeliyle ilişkilendirildi. Peki, "Nikbinlik yapay zeka mı?" İşte tüm ayrıntılar...

NİKBİNLİK YAPAY ZEKA MI?

Nikbinlik ismiyle herhangi bir yapay zekâ projesi bulunmamaktadır. Bu nedenle Nikbinlik yapay zeka değildir.

Nikbinlik kavramının bir yapay zekaymış gibi anılması doğru değildir. Yapılan araştırılmalar bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

NİKBİNLİK NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu verilerine göre, nikbinlik, "olayların iyi tarafını gören, olumlu düşünen, iyimser olma hali" anlamına geliyor. Bu sebeple kelimenin, yapay zekâ ismiyle anılması yanlış bir kullanım olarak değerlendirilmektedir.

Nikbinler, Anatatolian Psych Rock Lab çatısı altında müzik üreten bir grup olarak öne çıkıyor. Anadolu müziğinin geleneksel öğelerini çağdaş saykodelik rock tınılarıyla birleştiriyor.

Halk ezgilerine getirdiği orijinal yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nikbinler, müzikal anlamda melankoli ve şiirselliği merkezine yerleştiriyor.