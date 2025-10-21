Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Nikbinlik yapay zeka mı? Gerçekler merak konusu oldu

Nikbinlik yapay zeka mı? Gerçekler merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nikbinlik yapay zeka mı? Gerçekler merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda sosyal medyada gündeme gelen "Nikbinlik" ismi, birçok kullanıcı tarafından yeni bir yapay zeka projesi sanıldı. Kısa sürede merak konusu haline gelen Nikbinlik'in ne olduğu araştırılırken, konuya ilişkin detaylar açıklığa kavuştu.

Anatatolian Psych Rock Lab bünyesinde üretim yapan Nikbinler, geleceksel Anadolu ezgilerini çağdaş saykodelik rock tınılarıyla harmanlamasıyla dikkat çekti. 

Kısa süre içinde "Nikbinlik" kelimesi, sosyal medyada yapay zeka modeliyle ilişkilendirildi. Peki, "Nikbinlik yapay zeka mı?" İşte tüm ayrıntılar...

Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı

NİKBİNLİK YAPAY ZEKA MI?

Nikbinlik ismiyle herhangi bir yapay zekâ projesi bulunmamaktadır. Bu nedenle Nikbinlik yapay zeka değildir.

Nikbinlik kavramının bir yapay zekaymış gibi anılması doğru değildir. Yapılan araştırılmalar bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. 

Nikbinlik yapay zeka mı? Gerçekler merak konusu oldu - 2. Resim

NİKBİNLİK NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu verilerine göre, nikbinlik, "olayların iyi tarafını gören, olumlu düşünen, iyimser olma hali" anlamına geliyor. Bu sebeple kelimenin, yapay zekâ ismiyle anılması yanlış bir kullanım olarak değerlendirilmektedir.

Nikbinler, Anatatolian Psych Rock Lab çatısı altında müzik üreten bir grup olarak öne çıkıyor. Anadolu müziğinin geleneksel öğelerini çağdaş saykodelik rock tınılarıyla birleştiriyor.

Halk ezgilerine getirdiği orijinal yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nikbinler, müzikal anlamda melankoli ve şiirselliği merkezine yerleştiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHK Başkanı Gündoğdu ile görüşmesi ifşa oldu, kriz çıktı! 'Daha ne olması lazım'Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: 400 yıldır enerji birikti, Bandırma'da risk büyük!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara elektrik kesintisi 21 Ekim Salı: Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde planlı kesinti var? - HaberlerAnkara elektrik kesintisi 21 Ekim Salı: Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde planlı kesinti var?Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim bugünkü maçlar listesi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 21 Ekim bugünkü maçlar listesiBUSKİ su kesintisi programı! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - HaberlerBUSKİ su kesintisi programı! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Son dakika deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi - HaberlerSon dakika deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesiŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 21-22 Ekim 3. hafta maç programı! - HaberlerŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 21-22 Ekim 3. hafta maç programı!iPhone 11 5G destekliyor mu? Özellikleri kontrol ediliyor - HaberleriPhone 11 5G destekliyor mu? Özellikleri kontrol ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...