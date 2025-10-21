iPhone 11 5G destekliyor mu? Özellikleri kontrol ediliyor

2019'da piyasaya sürülen iPhone 11, güçlü performansı ve kamerasıyla öne çıkarken, 5G ihalesi sonrası cihazın ağ teknolojisi uyumluluğu merak konusu oldu.

İPHONE 11 5G DESTEKLİYOR MU?

iPhone 11 serisi 5G desteklemiyor. Apple, 5G teknolojisini iPhone 12 serisiyle 2020'de tanıttı ve önceki modellerde sadece 4G LTE (Gigabit-class LTE) mevcut.

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modelleri, Intel X16 modem ile 4G'ye odaklanıyor. 5G iPhone 12'de kullanıldı. Apple'ın resmi sitesinde 2025 güncellemesine göre, iPhone 11 ve öncesi modellerde 5G yok, sadece iPhone 12 ve sonrası tam 5G uyumlu.

İPHONE 11 5G İÇİN GÜNCELLENEBİLİR Mİ?

iPhone 11 5G'ye güncellenemez çünkü telefonun özelliklerinden gerekli modem donanımı bulunmuyor. 5G, iPhone 12 ve sonrasında çıkan modellerle uyumlu.

5G UYUMLU İPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri

iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE modelleri de 5G teknolojisini desteklemektedir.