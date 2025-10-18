Hangi telefonlar 5G'ye uyumlu? 2025 iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti (5G), 4G'nin daha gelişmiş bir versiyonu olarak tasarlanmıştır. 2020 yılında uluslararası standartları belirlenip ticari kullanıma sunulmuştur.

Bu teknoloji sayesinde gigabit hızlara ulaşabilen veri aktarımı, milyonlarca cihazın aynı anda bağlantı kurabilmesi ve neredeyse sıfıra yalında gecikme süresiyle öne çıkıyor.

HANGİ TELEFONLAR 5G'YE UYUMLU?

Apple, 5G teknolojisi ilk defa iPhone 12 serisinde kullanıma sunarak yeni bir döneme başlangıç yaptı. Bu tarihten itibaren tanıtılan tüm iPhone modellerinde 5G bağlantı desteği temel özellikler haline geldi.

iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri

iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE modelleri de 5G teknolojisini desteklemektedir.

HANGİ ANDROİD TELEFONLAR 5G DESTEĞİ SUNUYOR?

Android ekosisteminde 5G uyumlu birçok telefon modeli bulunmaktadır.. Özellikle Samsung, Xiaomi ve diğer büyük üreticiler, amiral gemisi ve orta segment cihazlarının çoğunu 5G ile donatmıştır.

Samsung Galaxy Serisi

Samsung, en geniş 5G model yelpazesine sahip markalardan biridir.

Galaxy S Serisi (Amiral Gemisi): Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri.

Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.

Galaxy A ve M Serisi (Orta Segment): Model isminin sonunda "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.).

XİAOMİ, REDMİ VE POCO SERİLERİ

Xiaomi Ana Seri: Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil).

Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları.

POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri.

DİĞER ÖNEMLİ ANDROİD MARKALARI

Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi gibi eski amiral gemisi modeller (Yeni nesil modellerde 5G modem kısıtlamaları bulunabilmektedir).

OPPO / Vivo / Honor / Realme: Bu markaların son 2-3 yıl içinde piyasaya sürdüğü, özellikle orta-üst ve amiral gemisi segmentindeki tüm modelleri (Örn: Honor 90 5G, Vivo V Serisi 5G, Realme GT Serisi vb.) yaygın olarak 5G desteği sunmaktadır.