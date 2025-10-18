Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve karakterleri kimler?

Taşacak Bu Deniz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in üstlendiği dizi ilk bölümünün yayınlanmasıyla beraber büyük ilgi gördü.

Adl ve Esme.... Yıllardır süren husumetin ortasında birbirine tutunan iki genç, Onların bir araya getiren çekim hem sevdiklerini hem de kendi hayatlarını altüst edecek kadar güçlüdür. Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları kimler? İşte kadroda yer alan oyuncuların oynadığı karakterler...

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Taşacak Bu Deniz'de Ulaş Tuna Astepe Adil, Deniz Baysal Esme, Burak Yörük Oru), Ava Z. Yaman Eleni, Yeşim Ceren Bozoğlu Zarife, Aytek Şayan Şerif, Zeynep Atılgan Fadime, Onur Dilber Süleyman, Hakan Salınmış Dursun, Gamze Süner Atay Şirin, Gerçek Alnıaçık Melina, Batuhan Bayar Eyüphan, Erdem Şanlı İsmail, Burcu Cavrar Hicran, Ulviye Karaca Şükriye, Seda Soysal Emine, Hande Nur Tekin Sevcan, Erkan Yüce Hıdır, Emir Çubukçu Behçet, Adil Şahin Çetin, Nasmina Çoklaş Muhsine, Ali Öner Gökhan ve Fester Abdü Çakır Uşak karakterlerini oynuyor.