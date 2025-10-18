Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gereği yapıldı! Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Gereği yapıldı! Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Ceza, İçişleri Bakanı, Ehliyet, Yollar, 112, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu teklifine göre bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücünün o anlarını paylaştı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Aracın sürücüsü E.A'nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını bildiren Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Gereği yapıldı! Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı - 1. Resim

YENİ KANUNDA 30 GÜN MEN VERİLECEK

Yeni trafik kanunu teklifinde geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması, araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edilmesinin yanı sıra geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin sürücü belgelerinin iptal edilmesinin de öngörüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim."

Gereği yapıldı! Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve karakterleri kimler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
25-29 Ekim'e hazır olun! Sağanaklardan sonra mevsimin final sürprizi yolda - GündemMevsimin final sürprizi yolda!Tezkere Meclis'te! Hükûmet üç yıl daha yetki istedi - GündemTezkere Meclis'te! Hükûmet üç yıl daha yetki istediCHP’de kongreler davadan önce bitecek - GündemCHP’de kongreler davadan önce bitecekCüneyt Yüksel: Bir km hız artışı, kaza riskini 4 kat artırıyor - Gündem“Bir km hız artışı, kaza riskini 4 kat artırıyor”Türkiye'nin yollarında tek düzen, tek kural! Kafa karıştıran hız levhaları tarihe karıştı - GündemTabela çilesi sona eriyorKapsam genişliyor! Sağlık personeli olmayanlar da acil müdahale yapabilecek - GündemSağlık personeli olmayanlar da acil müdahale yapabilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...