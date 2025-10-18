Altında zirveden sert düşüş! Gram fiyatı 180 TL geriledi

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş bu hafta da devam ederken, küresel piyasalarda cuma günü işlemlerinde akşam saatlerinde sert geri çekilme dikkat çekti.

Dün ilk işlemlerde 4.381 dolar ile tüm zamanların zirvesini gören ons fiyatı, haftanın son işlemlerinde yönünü aşağı çevirerek 4.186 dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte ons fiyatı 4.253 dolardan haftayı tamamladı.

İlgili Haber Sarı fırtına dünyayı sarsıyor! Ons altın bir günde 100 dolar arttı

GRAM ALTINDA SERT HAREKETLER

Dünkü işlemlerde zirveden yaklaşık 130 dolar düşen ve günlük bazda %-1,67 değer kaybeden ons altında haftalık değer artışı ise %5,91 olarak gerçekleşti.

Onstaki sert hareketler gram altına da yansıdı. Dün en yüksek 5.905 TL’yi gören ve rekor tazeleyen gram altın, hafta kapanışını 5.226 TL’den yaptı. Zirveden yaklaşık 180 TL gerileyen gram altında ise haftalık prim %5,99 olarak gerçekleşti.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile önümüzdeki haftalarda görüşeceğini ifade ederek "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Hazine Bakanı Scott Bessent’in de Çinli yetkililerle ticaret konularını görüşeceğini söylemesinin ardından, 1 Kasım’da Çin’e yönelik %100 ek gümrük vergisinde “bir yumuşama olabileceği” yönündeki beklentiler yükselmeye başladı. Piyasalarda güvenli liman talebi düştü ve altın fiyatları geriledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da bir araya geleceklerini de açıkladı.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de Beyaz Saray’da görüşen Trump’ın, “Ortadoğu'dan sonra sıra Ukrayna'da, savaşı bitirmek istiyoruz” şeklindeki açıklamaları ve Ukrayna’nın Tomahawk füzeleri talebine yeşil ışık yakmaması da ateşkes umutlarını yeniden yeşerterek altın fiyatları üzerindeki jeopolitik risk primini düşürdü.