Çağatay Güç kimdir, neden bayıldı? CHP İzmir İl Başkan Adayı Çağatay Güç'ün hayatı ve siyasi kariyeri

CHP İzmir İl Kongresi’nde tek aday olarak gösterilen Çağatay Güç, konuşmasının bitiminde fenalaşarak yere yığıldı. CHP’li ismin aniden bayılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından, “Çağatay Güç kimdir, neden bayıldı?” soruları aramalarda öne çıktı. Peki, Çağatay Güç kimdir, neden bayıldı?

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR?

1986 yılında Ankara’da doğan Çağatay Güç, aslen Trabzonlu bir ailenin en büyük çocuğudur. 7 yaşına kadar Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan Güç, daha sonra ailesiyle birlikte İzmir’in Aliağa ilçesine taşındı. Lise eğitimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde bitiren Güç, üniversiteyi ise Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. 2013 yılında Ziraat Mühendisi Gözde Güç ile evlenen Çağatay Güç’ün Mira adında bir kızı bulunuyor. Eşi, Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görev yapıyor.

Siyasi hayatına üniversite yıllarında CHP İskenderun Gençlik Kolları’nda başlayan Çağatay Güç, 2009 yerel seçimlerinde partisinin İskenderun Belediye Başkan adayı Yusuf Hamit Civelek’in seçim çalışmalarında görev aldı. Üniversite sonrası memleketi Aliağa’ya dönen Güç, 2010–2012 yılları arasında CHP Aliağa Gençlik Kolları’nda Başkanlık görevini yürüttü.

Çağatay Güç, 2010 referandumu ve 2011 genel seçimlerinde aktif olarak saha çalışmalarında bulundu. Devlet memuru olarak görev yaptığı dönemde siyasi faaliyetlerine ara veren Güç, memuriyetin ardından CHP'ye yeniden katıldı.

ÇAĞATAY GÜÇ NEDEN BAYILDI?

CHP İzmir İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi, Kültürpark’taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kongrede konuşma yaptı.