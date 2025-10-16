Gram altında ivme tersine mi dönecek? İslam Memiş 'mutlaka' diyerek yatırımcıları uyardı

Haftalardır piyasalarda rekor üstüne rekor kıran gram altında ivme tersine mi dönecek? Gram altın fiyatları 6.000 TL seviyesine dayanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.

Altın fiyatlarındaki öngörülemez artışla birlikte bir manipülasyon piyasası oluştuğunu aktaran Memiş, "Mutlaka önümüzdeki haftalarda veya aylarda tersine bir dönüş olacaktır" dedi.

16 Ekim 2025 tarihinde katıldığı özel bir televizyon kanalında konuşan Memiş, "Altın almak isteyen yatırımcı için bugünlerde iyi bir zaman mı? Bence değil. Çünkü teknik bir düzeltme yapmadan bu yükseliş trendi devam ediyor" sözleriyle yatırımcıları uyardı. Memiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

GRAM ALTINDA İVME TERSİNE Mİ DÖNECEK?

"Altın fiyatları dokuz haftadır soluksuz bir şekilde teknik düzeltme yapmadan yükselişine devam ediyor. Ons altın tarafında 4.200 dolar seviyesinin üzerine ataklar gözlemliyoruz. Yine gram altın serbest piyasalarda 5.800 lira seviyesinin üzerinde.

Altın fiyatları mutlaka bir yerde durulacak, yataya bağlayacak veya kâr satışları gelecektir. Fiyatlar artık öngörülemeyen bir şekilde ilerlediği için bir manipülasyon piyasası oluştu. Hem kripto para piyasasında hem küresel borsalarda hem de altın-gümüş gibi değerli metallerde artık öngörülemeyen bir süreç var karşımızda.

Yatırımcıların bugünlerde özellikle kendini koruması lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcı, eğer nakit ihtiyacı yoksa 2026 yılını beklemeli. Çünkü 2026 yılında yükseliş yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz.

ALTIN ALMALI MI, SATMALI MI?

Altın almak isteyen yatırımcılar için iyi bir zaman mı? Bence değil. Çünkü teknik bir düzeltme yapmadan bu yükseliş trendi devam ediyor. Mutlaka önümüzdeki haftalarda veya aylarda tersine bir dönüş olacaktır.

Yatırımcıların biraz daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Bu bir aylık süreç içerisinde geriye dönüş beklentimiz var. O düşüşlerin de düğün yapacaklar, altın almak için fırsat kollayanlar veya yeni eline para geçmiş olanlar için bir fırsat niteliğinde olacağını düşünüyorum.

Yatırımcılar bence alım yapmamışsa böyle ekranı izlesin ve sessizce kenarda beklemeye devam etsin."