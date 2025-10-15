'Ezber bozan' trende hazır olun! Ne altın, ne dolar... İslam Memiş 2026 bombasını patlattı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda manipülasyonun hâkim olduğunu belirterek 2026 yılına kadar finansal sistemde ciddi risklerin artacağı uyarısında bulundu. Altın ve gümüşte teknik olarak okunamayan bir süreç yaşandığını söyleyen Memiş, YouTube kanalında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Memiş, para piyasalarından borsaya, kripto varlıklardan altın ve gümüşe kadar hiçbir enstrümanda kazanç sağlanamadığını belirterek, “Kesinlikle savaş fiyatlaması içinde değiliz, tamamen manipülasyon piyasasına girdik” dedi.

"BELİRSİZLİK YÜZÜNDEN VERİLER AÇIKLANMIYOR"

Yıl sonuna kadar “karanlık bir tünelde” olunacağını vurgulayan Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün enstrümanlarda sert dalgalanmalar ve belirsizlikler göreceğiz. Belirsizlik o kadar çok ki özellikle Amerika'daki hükümetin kapanmasından dolayı ekonomik veriler bile açıklanmıyor.

Teknik olarak yorumlanamayan, mantık olarak da henüz çözülemeyen bir süreç var karşımızda. Teknik olarak piyasalar okunamıyor. Yani direnç seviyeleri neresi, tekrar aşağı yönlü kırılma ne zaman olacak, neler oluyor — bu soruların net bir cevabı yok.

HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL

Özellikle yaz aylarında altın tarafında yüzde 20 düşüş olacak, 2.500 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşanacak diye raporlar yayımlayan bu kurumlar, bugün 5.000-6.000 dolarlık analiz raporlarını paylaşıyorlar. Dolayısıyla şartlara göre yön değiştiren bu raporların süreçle alakalı gerçek bir bilgiye dayandığını şahsen düşünmüyorum.

Net olan bir şey var: Ne direnç seviyesi belli ne de destek seviyesi belli değil"

"HERKES GRAM ALTINA YÜKLENDİ"

Memiş, piyasadaki manipülasyonun derinleştiğini belirterek yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. “2025 ve 2026 yıllarında yatırımcılar değil, sistem kazanacak” uyarısını hatırlatan Memiş, özellikle eylül ayından itibaren manipülasyon piyasasının net şekilde hissedildiğini söyledi.

Altın piyasasında son dönemde yaşanan olağanüstü gelişmelere de değinen Memiş, Kapalıçarşı’da bir kilogram külçe altına 11.500 dolara kadar işçilik eklendiğini belirterek, “Yatırımcı hem yüksek fiyattan alım yaptı hem de işçilik maliyetiyle ekstra zarar etti” dedi.

İLK KEZ ALTIN ALACAKLAR TAVSİYE!

İthalat yasağının da etkisiyle içerideki panik alımlarının arttığını ifade eden Memiş, “Rafineriler üretime yetişemiyor, herkes gram altına yükleniyor” diye konuştu. Yeni yatırım yapacaklara şu tavsiyeyi verdi:

Şu anda Kapalı Çarşı piyasasında gram altın 5.837 lira seviyesinde. Malum, geçen haftaki panikle birlikte vatandaşlar 5.900–6.000 liraya külçe altınlar, paket altınlar almış. Ben de yine devreye girdim, bunu bütün sosyal medya hesaplarımdan açıkladım. Israrla dedim ki; paketli gram altın alacağınıza neden Darphane’nin ürettiği Cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, çeyrek altın gibi sarrafiye grubu ürünlerini almıyorsunuz?

Çünkü bu grupta işçilik yok. Elbette yatırımcı neyi, ne zaman alacağını bilir. Ancak paketli altınlarda işçilik devam ettikçe yatırımcının gram altına yönelimi endişeye neden oluyor. Bu nedenle ilk kez alım yapacak olanlar için Cumhuriyet, tam ya da çeyrek altın gibi işçiliksiz ürünleri önerebilirim.

Memiş, piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü belirterek yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini söyledi. “Birçok yatırımcı borsada sıkılmış durumda, ancak o seviyelere ulaşıldığında yeniden yol haritamızı çizeceğiz” diyen Memiş, döviz tarafında ise sakin bir seyir izlendiğini aktardı.

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.191 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, 4.200 doların üzerinin test edilmesinin ardından kâr satışlarının geldiğini söyledi. “Artık ons altında çok geniş bir bant aralığına odaklanmış durumdayız, belirsizlik rüzgar tersine dönene kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

2026'DA ALTIN NE KADAR OLACAK?

2026 yılına ilişkin altın öngörüsünü de güncelleyeceğini açıklayan Memiş, şunları söyledi:

"Nisan ayında 2026 yılına ilişkin 4.250 dolar ons ve 6.350 TL gram altın öngörümü paylaşmıştım. Ancak o kadar hızlı bir manipülasyon fiyatlamasıyla karşı karşıyayız ki, 2026’da beklediğimiz rakamları bugün görüyoruz. Bu da demek oluyor ki 2026 yılı için yeni bir fiyat güncellemesi kaçınılmaz. Teknik düşüşler yaşandığında, öngörülerimi yukarı yönlü revize edeceğim"

Memiş, piyasalarda yaşanan belirsizlik ortamının sürdüğünü belirterek özellikle değerli metallerde teknik olarak okunamayan bir sürecin yaşandığını söyledi. “Piyasalar karanlık bir tünelde. Veriler açıklanamadığı için manipülasyon hâkim. Ancak bu süreç dağıldığında değerli metallerde normalleşme göreceğiz” dedi.

"KASIMA KADAR MALINIZA SAHİP ÇIKIN"

"Altın ve gümüş yatırımcılarına klasik ama önemli bir uyarım var" diyen Memiş şöyle konuştu:

"Elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcı, eğer nakde ihtiyacı yoksa beklemeye devam etsin. Beklediğimiz teknik düzeltmeler geldiğinde ilave alım yapabilir ama elindekini satmasın.

Altın almak için bekleyen yatırımcılar ise, altın ya da gümüş karşısında hangi enstrüman ucuzsa dolar, euro veya Bitcoin gibi... orada bekleyebilir.

Ben şahsen Bitcoin tarafında tercihte bulundum; bu benim kişisel kararım. Ancak daha önce de söylediğim gibi, siz Kasım ayına kadar elinizdeki mala sahip çıkın. 11.800 dolar seviyesinden giriş yaptığımı tekrar vurguluyorum ve beklemeye devam ediyorum. Yine teknik olarak düşüşler yaşandığında elinizdeki dolar, euro veya Bitcoin’i altın tarafına kaydırabilirsiniz. Böyle fırsatlar her zaman olur.

Bu nedenle elinde altın ve gümüş olan yatırımcı, nakit ihtiyacı yoksa sabırlı olmalı. Ancak bu seviyelerden altın veya gümüş maliyeti yapanlar büyük bir risk aldıklarını unutmamalı"

"EZBER BOZAN TRENDE BAŞLAYACAĞIZ"

Memiş, küresel piyasalarda sağlıksız bir süreç yaşandığını belirterek “Genel olarak manipülasyon fiyatlaması hâkim. 2026 yılına ilişkin yaptığım tüm analizler ve raporlar, sürecin iyiye gitmediğini ve risklerin giderek arttığını gösteriyor” dedi.

Memiş, “Çok yakında ezber bozan bir trende başlayacağız. Teknik düzeltmeler tamamlandığında ve rüzgar tersine döndüğünde, 2026 yılı için yeni bir sayfa açacağız” ifadelerini kullandı. 2025 bitmeden 2026’ya ilişkin yeni gelişmeler ve tedbirlerin gündeme geleceğini vurgulayan Memiş, “Büyük resetleme dediğim süreç 2030’a kalmayabilir. Çok büyük bir gelişme yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bu sürece ilişkin detayları şu anda paylaşmayacağını belirten Memiş, “Önce bu puslu hava dağılmalı, piyasa normalleşmeli, manipülasyon ortamı tamamen durulmalı” dedi. Şu anda piyasalarda teknik olarak okunamayan bir dönem yaşandığını dile getiren Memiş, “Herkes mevcut pozisyonunu korumalı” uyarısında bulundu.