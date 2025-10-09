Yarım asır sonra bir ilk yaşanıyor! Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

Vatandaşların enflasyondan korunmak için güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi her geçen gün daha da artıyor. Gram altın 5 bin 443 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Kapalıçarşı'da makas 400-500 liralara çıktı. Gram altının fiyatının şu an 5 bin 400 seviyelerinde olmasına rağmen Kapalıçarşı'da 5 bin 800 lira seviyesinden satılıyor.

"DÜKKANDAN ÇIKAN ALICI KAPIDA KAZANMAYA BAŞLIYOR"

Altın yükseldikçe vatandaşın talebi de artıyor. Hal böyle olunca esnaf talebe yetişemez oldu. Esnaf, "Dükkandan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor" ifadeleri ile durumu özetlerken, dünyadaki fiyat artışından bağımsız olarak iç talep patlaması olduğuna dikkat çekildi.

"1974'TEN İTİBAREN İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalı Çarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların hızla artan fiyatların ardından altın satış işlemlerini durdurduğunu belirtti.

Merkez bankalarının altına yönelik talebinin ve jeopolitik risk faktörünün altın fiyatlarını artırdığını belirten Yıldırımtürk, "1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı." ifadelerini kullandı.

"ONS ALTIN 10 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

Dünya ülkelerinin ticarette takasa dönmeye başladığını belirten Yıldırımtürk, "Örneğin Pakistan, İran’a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa, ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz. Yeni dünya bu yönde hızla değişiyor" şeklinde konuştu.