Isparta’da yaşayan bir vatandaş, cep telefonuna gelen 98 bin liralık doğal gaz faturası ile şaşkına döndü. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından dağıtım şirketi, faturanın sayaç okuma hatasından kaynaklandığını açıkladı ve bedel 1.300 liraya düşürüldü.

Isparta’da ailesiyle birlikte 150 metrekarelik bir dairede yaşayan Hüseyin Yıldızhan, bu ay cep telefonuna gelen doğal gaz fatura bildirimiyle adeta neye uğradığını şaşırdı. Torosgaz tarafından gönderilen SMS’te toplam fatura tutarının 98 bin 459 lira 47 kuruş olduğu bilgisi yer aldı. Devlet desteği düşüldükten sonra dahi kendisine yansıtılan tutarın 55 bin lirayı aşması, Yıldızhan’ı endişelendirdi.

150 metrekare eve 98 bin liralık fatura! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşan Yıldızhan’ın gönderisi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Tepkilerin artması üzerine Torosgaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şirket, söz konusu faturanın sayaç okuma sırasında hatalı endeks girilmesi nedeniyle oluştuğunu, yanlışlığın aynı gün fark edilmesi üzerine basılı faturanın adrese bırakılmadığını bildirdi. Yapılan düzeltmenin ardından Yıldızhan’ın gerçek faturasının yaklaşık 1.300 lira olduğu belirtildi.

BENZER DURUMU YAŞAYAN ÇOK İNSAN VAR

“Gelen mesajı görünce şok oldum” diyen Hüseyin Yıldızhan, son yıllarda doğal gaz faturalarının genellikle bin ile 2 bin lira arasında geldiğini vurgulayarak, bu denli yüksek bir rakamın kendisini derinden sarstığını söyledi. Bir sorun olduğunu düşündüğü için konuyu kamuoyuyla paylaştığını belirten Yıldızhan, benzer sıkıntıları yaşayan çok sayıda vatandaşın da kendisine ulaştığını ifade etti.

"OTOMATİK TALİMAT NEDENİYLE PARA ÇEKİLECEKTİ"

Olayın yalnızca bir “basit hata” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Yıldızhan, otomatik ödeme talimatı bulunduğunu hatırlatarak, mesajı fark etmemesi hâlinde 55 bin liralık tutarın hesabından çekileceğini dile getirdi. Yaşanan durumun ciddi bir denetim eksikliğine işaret ettiğini söyleyen Yıldızhan, “Tasarruf için kombiyi düşük derecede çalıştırırken böyle bir faturayla karşılaşmak insanı çaresiz hissettiriyor” dedi.

Yıldızhan, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Haklarımızı aramazsak bu tür hatalar unutulup gider. Herkes faturasını dikkatle kontrol etmeli” ifadelerini kullandı.

