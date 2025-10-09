Boykot listesinin başına eklemişlerdi! CHP'den EspressoLab için yeni karar

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası boykot çağrısı yaparak bazı markaları hedef göstermişti. Halkın büyük bölümünden karşılık görmeyen ve tepki çeken boykot kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

CHP ESPRESSOLAB'I BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Özel, boykot listesinde ilk paylaştığı firma olan kahve zinciri EspressoLab'ı boykot listesinden çıkardıklarını duyurdu. Özel, EspressoLab firmasının kendilerine ulaştığını ve üniversite kampüslerinde elde edecekleri bütün kârını 19 Mart fonuna aktaracaklarını söylediğini belirtti.

"CİROSU NEREDEYSE 10'DA 1'E KADAR DÜŞMÜŞ"

Özel söz konusu gelişmeyle ilgili şunları söyledi: Geçtiğimiz haftalarda boykot konusu ile ilgili bizimle görüşmek istediklerinde, gençlik kollarımıza yönlendirdik. Bu kahve zincirinin kampüslerde ve bütün Türkiye'de cirosu neredeyse kendi ifadeleriyle 10'da 1'e kadar düşmüş.

"TAKDİR GENÇLERİN"

Geldiler ve dediler ki: Biz kampüsteki fiyatlarımızı ciddi derecede düşürdük. Biz hangi kampüsteysek, o kampüsteki kahve satışından bütün karımızı 19 Mart gelişmelerinden zarar gören, yurdundan çıkarılan öğrenciye yurt olarak, bursu kesilene burs olarak ya da işinden olan ve maaşı kesilen, hapse atılanların çocuklarına yardım için oluşturulan fona olduğu gibi aktarıyoruz dediler. Burada biz CHP olarak, kurumsal olarak boykot listesinden kendilerini çıkarttık ancak takdir gençlerindir. İndirime baksınlar, fiyat listesine baksınlar. Biz boykot listemizden çıkarıyor ve açıkça şunu söylüyoruz, bize bundan sonra yan bakanı, görmeyeni, gençleri kızdıranı protesto etmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

Özel, 24 Mart'ta yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin! Kampüste EspressoLab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."