Abdülkadir Çay kimdir? Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay'ın hayatı ve kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
SETA Vakfı'nda Genel Müdürlük görevini üstlenen Abdülkadir Çay, Cumhurbaşkanı kararıyla Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne atandı. 18 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla birlikte, "Abdülkadir Çay kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay hakkında bilinenler.

Abdülkadir Çay, 18 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Peki, Abdülkadir Çay kimdir? İşte Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne atanan Abdülkadir Çay'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

ABDÜLKADİR ÇAY KİMDİR?

Abdülkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler İşletme Anabilim Dalı yönetim organizasyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Yine eş zamanlı olarak özel sektörde dış ticaret uzmanı olarak görev alan Çay, 13 yıl boyunca 25 ayrı ülkede dış ticaret üzerine çalışmalar yaparak Türkiye'yi temsil etme imkanı buldu.

Abdülkadir Çay ayrıca, şirket bünyesinde yürütülen yeniden yapılanma süreçlerinde ve çeşitli projelerde koordinatörlük görevini üstlendi.

Abdülkadir Çay, lise yıllarından itibaren uzun yıllar çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine iştirak etti.

2013 yılında SETA Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Genel Müdürlüğe seçildi.

Çay, SETA'da Genel Müdürlük pozisyonunda göreve getirilen ilk isim olarak dikkatleri üzerine çekti.

