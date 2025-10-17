Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Milli bayramların resmi tatil kapsamına girdiği belirtilirken, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Kamu kurum ve kuruluşları resmi tatillerde çalışmalarına ara verirken, özel sektörde kimi iş yerleri çalışanlarına mesai ücreti ödüyor.

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Kamu ve özel sektör çalışanları, resmi tatil günleri ve mesai ücretleriyle ilgili ayrıntıları merak ediyor. İşte 28-29 Ekim 2025 tarihlerine dair bilinmesi gerekenler.

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - 1. Resim

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2025 Salı günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Yalnızca milli bayramın kutlandığı gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle 28 Ekim’de kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek.

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - 2. Resim

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Dolayısıyla 29 Ekim'de bütün kamu kurum ve kuruluşları tatil edilecek.

Özel sektör çalışanları 29 Ekim’de çalışırlarsa mesai ücreti almaya hak kazanacak.

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - 3. Resim

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

  • 1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı
  • 31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
  • 1-3 Nisan 2025 Salı-Perşembe – Ramazan Bayramı (3,5 gün tatil)
  • 19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 6 Haziran 2025 Cuma – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)
  • 7-10 Haziran 2025 Cumartesi-Salı – Kurban Bayramı (4,5 gün tatil)
  • 15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı

