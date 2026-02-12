Trendyol Süper Lig’de 22. hafta programı açıklandı. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi olurken, Galatasaray-Eyüpspor ve Başakşehir-Beşiktaş maçları da yakından takip edilecek. İşte, Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların gün ve saati...

Süper Lig’de 22. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan programa göre haftanın perdesi 12 Şubat Perşembe akşamı açılacak. Zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? (22. HAFTA MAÇ TAKVİMİ)

22. hafta maçları 12 Şubat Perşembe günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haftanın en önemli karşılaşması, 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi olacak. Karşılaşma Trabzon’daki Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek derbi, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

