A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda sahaya çıkacak. Yarı final etabında Romanya ile karşı karşıya gelecek Ay-Yıldızlılarımız tek maç üzerinden oynanacak mücadelede finale yükselmek için mücadele verecek. Futbolseverler ise “Türkiye-Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?” sorusunun cevabını merakla araştırıyor.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile Romanya karşı karşıya gelecek. Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Play-off yarı final Türkiye-Romanya maçı İstanbul’da yapılacak. Mücadeleye Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Romanya maçında galip gelmesi halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Final mücadelesi 31 Mart 2026 saat 21.45'te deplasmanda oynanacak.

