2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun altıncı ve son haftasında oynanan İspanya-Türkiye maçında ilk yarı sona erdi. Peki, İspanya-Türkiye maçı kaç kaç, golleri kim attı?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan mücadele 18 Kasım 2025 Salı akşamı saat 22.45'te başladı. Ay-yıldızlılar Dünya Kupası'na katılma yolunda play-off'u garantilerken, "İspanya-Türkiye maçı kaç kaç, golleri kim attı?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

İspanya-Türkiye maçı kaç kaç, golleri kim attı?

4. dakikada İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Cucurella'nın altıpas önüne gönderdiği topu kontrol eden Olmo, yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

30. dakikada gelişen İspanya atağında, Pino'nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Olmo'nun dönerek sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada milli takım etkili geldi. Çağlar kaptığı topu İspanya ceza sahası önündeki Deniz'e yolladı. Deniz yerden pasını gerideki Orkun'a verdi. Orkun'un sert şutunda top, kaleci Unai Simon'da kaldı.

42. dakikada milliler beraberlik golünü attı. Sağ taraftan Orkun'un kullandığı kornerde Barış Alper'in indirdiği topu altıpas önünde Deniz Gül ağlara yolladı: 1-1.

45. dakikada İspanya etkili geldi. Fabian Ruiz, Olmo'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ruiz'in yerden şutunda, Altay ayağıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi. Böylece mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde: Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

CÜNEYT AKÇATEPE

