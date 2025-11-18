Play-off biletini cebine koyan A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmanın peşinde. Ay-yıldızlıların play-off mücadeleleri için geri sayım başlarken, "A Milli Takım'ın play-off maçları ne zaman, tek maç mı? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Türkiye, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadele 18 Kasım 2025 Salı akşamı saat 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar dünya kupasına katılma yolunda play-off'u garantilerken, "A Milli Takım'ın play-off maçları ne zaman, tek maç mı? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN, TEK MAÇ MI?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.

Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak play-off turunda yarı final ve final maçlarını kazanırsa Dünya Kupası biletini alacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde: Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

