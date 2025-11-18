Litvanya-Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TFF canlı yayın bilgilerini paylaştı!
Türkiye Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Litvanya'ya konuk oluyor. Mücadele 18 Kasım 2025 Salı akşamı saat 19.00'da başlarken, "Litvanya-Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" soruları araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan canlı yayın bilgileri merak ediliyor.
Türkiye Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Litvanya ile karşı karşıya geliyor. 18 Kasım 2025 Salı akşamı Druskininkai şehrindeki Druskininkai Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdük saat 19.00'de çalarken, "Litvanya-Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.
LİTVANYA-TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Ümit Milli Takım'ın Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geldiği müsabakayı futbolseverler canlı olarak takip etmek istiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise Litvanya-Türkiye Ümit Milli Takım maçının yayın bilgilerini duyurdu.
Buna göre mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
A Milli Takım'ın play-off maçları ne zaman, tek maç mı? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?
ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN LİTVANYA'YA KARŞI MAÇ KADROSU
Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın üstlendiği Ümit Milli Takım'ın Litvanya'ya karşı maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.).
Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal SFC), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.).
Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Eyüp Aydın (Samsunspor A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Başar Önal (NEC Nijmegen).
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.).