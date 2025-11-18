Türkiye Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Litvanya ile karşı karşıya geliyor. 18 Kasım 2025 Salı akşamı Druskininkai şehrindeki Druskininkai Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdük saat 19.00'de çalarken, "Litvanya-Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

Ümit Milli Takım'ın Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geldiği müsabakayı futbolseverler canlı olarak takip etmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise Litvanya-Türkiye Ümit Milli Takım maçının yayın bilgilerini duyurdu.

Buna göre mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.