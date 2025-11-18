A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki son maçını İspanya deplasmanında oynayacak. Türkiye, grupta ikinciliği garantilediği için play-off’a katılacak ancak maçın sonucuna göre ihtimaller gündeme geliyor. Futbolseverler Türkiye’nin yenilmesi, berabere kalması ya da kazanması durumunda tablonun nasıl şekilleneceğini araştırıyor.

E Grubu’nda topladığı puanlarla play-off biletini cebine koyan Türkiye, son maçında lider İspanya ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. La Cartuja Stadı’ndaki mücadele, millilerin gruptaki son maç olacak. Türkiye'nin doğrudan Dünya Kupası’na gitmesi için büyük bir averaj farkını kapatması gerekiyor.

TÜRKİYE İSPANYA’YA YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Türkiye, E Grubu’nda topladığı 12 puanla ikinciliği kesinleştirdi. Bu nedenle İspanya karşısında alınacak yenilgi veya beraberlik, Ay-Yıldızlılar’ın play-off hakkını etkilemiyor. Her iki ihtimalde de Türkiye, Dünya Kupası bileti için play-off yoluna devam edecek. Maçı kaybetmek veya birlikte bitirmek doğrudan elemeleri geçmeye engel değil.

Ancak beraberlik veya yenilgi, Türkiye’nin play-off’ta seri başı olma ihtimalinin seyrini değiştirebilir. Türkiye’nin puan ve genel sıralama avantajıyla %99 oranında 1. torbada yer alması yüksek ihtimal olsa da son sonuçlar eşleşmeleri şekillendireceği için bu maç stratejik önem taşıyor. Yarı final maçını kendi sahamızda oynayıp oynayamayacağımız, torba durumuna bağlı olarak netlik kazanacak. 1. torbada yer alırsa kendi sahasında oynayacak.

TÜRKİYE İSPANYA’YI YENERSE NE OLUR?

Türkiye’nin İspanya’yı yenmesi, gruptaki puan dengesini değiştirse de doğrudan Dünya Kupası biletini garantilemek için tek başına yeterli olmayacak. spanya’nın Türkiye’ye karşı 14 gollük bir averaj üstünlüğü bulunuyor. Ay-Yıldızlılar’ın Dünya Kupası’na doğrudan katılım elde etmesi için İspanya’yı en az 7 farklı skorla yenmesi gerekiyor.

Bu farkın oluşması halinde Türkiye grup lideri olacak ve doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Fakat mevcut tablo büyük bir gol farkı gerektiği için bu senaryo matematiksel olarak mümkün olsa da pratikte oldukça zor görülüyor. Normal galibiyet halinde ise Türkiye, yine play-off yoluyla Dünya Kupası biletini kovalamaya devam edecek.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off etabı iki aşamada gerçekleşecek. Elemelerde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım olmak üzere toplam 16 ekip bu turda yer alacak. Tek maç eleme formatında oynanacak play-off yarı finali 26 Mart 2026’da yapılacak.

Yarı finali kazanan takımlar 31 Mart 2026’da final maçına çıkacak. Bu karşılaşmaları kazanan ekipler kalan Dünya Kupası biletlerinin sahibi olacak. Türkiye’nin 1. torbada yer alması halinde yarı final maçını kendi sahasında oynama avantajı bulunuyor. Bu durum, final yolunda büyük bir avantaj sağlayabilir.

TÜRKİYE’NİN PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye’nin topladığı puanlar ve genel puan sıralaması, millileri büyük oranda 1. torbaya taşıdı. Bu durum, Ay-Yıldızlılar’ın ilk play-off maçını evinde oynayabileceği anlamına geliyor. Play-off torbaları ise son maçlar öncesi şu şekilde şekillenmiş durumda:

Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

Hazırlanan muhtemel eşleşme tablosu, Türkiye’nin Play-off Yarı Finali’nde ikinci, üçüncü veya dördüncü torbadan bir rakip ile eşleşebileceğini gösteriyor.

