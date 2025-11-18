2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda son maçlara girilirken Türkiye’nin turnuvaya direkt katılım ihtimali ve liderlik şansı merak konusu oldu. Ay-yıldızlı ekip, İspanya karşısında farklı bir galibiyet almak zorunda. 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri ve Milli Takım'ın atması gereken gol sayısı belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bitime bir maç kala play-off biletini garantiledi. Ancak taraftarlar zor da olsa Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimallerini araştırıyor. Gruptan lider olarak çıkan takım, turnuvaya direkt olarak katılıyor. Son maçta İspanya’ya konuk olacak milliler için hesaplar genel averaj üzerinden yapılıyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA NASIL GİDER?

Türkiye’nin Dünya Kupası’na doğrudan katılabilmesi için grubu lider tamamlaması gerekiyor. UEFA’nın eleme formatına göre Avrupa’dan 12 grup lideri turnuvaya direkt gidiyor. E Grubu’nda liderlik için yarışan İspanya ve Türkiye, son maç öncesinde ilk iki sırayı garantilemiş olsa da lideri belirleyecek karşılaşma bugün resmiyet kazanacak. Milliler, İspanya karşısında alınacak bir galibiyetle puanları eşitleyecek, ancak bu noktada devreye genel averaj farkı giriyor.

İspanya, geride kalan maçlarda yüksek skorlarla aldığı galibiyetler sayesinde Türkiye’ye karşı büyük bir averaj üstünlüğü kurmuş durumda. Türkiye’nin lider olabilmesi için yalnızca kazanması yetmiyor, aynı zamanda averajı lehine çevirecek kadar farklı bir skor ortaya koyması gerekiyor. Bu ihtimalin matematiksel olarak mümkün olsa da sportif anlamda oldukça zor olduğu spor yorumcuları tarafından değerlendirildi.

Türkiye Dünya Kupasına nasıl gider, kaç gol atması gerekiyor? 2026 Dünya Kupasına gitme ihtimalleri

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASINA GİTMEK KAÇ GOL ATMASI GEREKİYOR?

Son maçlar öncesinde İspanya’nın Türkiye’ye karşı 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor. Ay-yıldızlıların lider olup Dünya Kupası’na direkt katılabilmesi için bu farkı bir maçta kapatması gerekiyor. UEFA’nın puan eşitliği kriterlerine göre ilk belirleyici unsur genel averaj olduğu için Türkiye’nin liderlik ihtimali yalnızca tek bir senaryoya bağlı.

Buna göre Türkiye’nin İspanya’yı en az 7 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Bu durumda genel averaj hesabı Türkiye lehine dönebilecek ve ay-yıldızlı ekip liderliği alarak Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı kazanabilecek. Farklı galibiyetler (örneğin 2-0, 3-1 gibi) Türkiye’nin averajını düzeltse de liderlik için yeterli olmayacak. Aksi tüm senaryolarda Türkiye play-off aşamasında mücadele edecek.

Türkiye Dünya Kupasına nasıl gider, kaç gol atması gerekiyor? 2026 Dünya Kupasına gitme ihtimalleri

GRUP LİDERLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Puan eşitliğinde sırasıyla genel averaj, atılan gol sayısı ve ikili averaj dikkate alınıyor. E Grubu’nda İspanya’nın yüksek gol averajı liderlikte büyük avantaj sağlıyor.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Avrupa’dan 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım olmak üzere toplam 16 takım play-off oynayacak. Tek maç eleme formatıyla oynanacak karşılaşmalar 2026 Mart ayında yapılacak.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası