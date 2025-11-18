Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) yıldızı ve Türk motosiklet sporunun gururuToprak Razgatlıoğlu, Moto GP'de yapacağı özel test sürüşü başladı. Peki, Toprak Razgatlıoğlu MOTO GP test sürüşü başladı mı, nereden izlenir? işte tüm ayrıntılar...

Milyonlarca Türk motor sporları hayranının merakla beklediği an geldi. Bu sezon üçüncü Dünya Superbike şampiyonu (WSBK)olan Toprak Razgatlıoğlu, Moto GP kariyerine adım attı.

Kariyeri boyunca neredeyse 54 numarayı taşıyan Toprak, MotoGP’de 7 numarayı aldı. Aragon'da 10 Kasım'da gerçekleştirilen hazırlık testine de katılan Razgatlıoğlu, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kaldığı bilinmektedir.

Toprak Razgatlıoğlu MOTO GP test sürüşü başladı mı, nereden izlenir?

İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilen MotoGP testinde Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha motoruyla piste çıkıyor.

Toprak Razgatlıoğlu'nun MOTO GP test sürüşü bugün saat 12:00'de başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

