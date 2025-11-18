Karabük'te bir şehir içi minibüste 18 yaşından küçük bir kız, yanında oturan şahıs tarafından taciz edildi. Genç kızın tepki göstermesi üzerine zanlı araçtan inip uzaklaştı. Şikâyet sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık bir ay hapiste kalan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. Zanlı, ifadesinde olay anını "alkollü olduğu için hatırlamadığını" öne sürdü.

Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünde 18 yaşından küçük bir kıza yönelik taciz olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

GENÇ KIZI TACİZ ETTİ

Kentte, Merkez-5000 Evler hattındaki bir minibüste yaklaşık 5 ay önce minibüse yolcu olarak binen Z.K. isimli şahıs, 18 yaşından küçük kız yolcunun yanına oturdu. Şahıs bir süre sonra genç kızı taciz etti. Genç kızın tepki vermesi üzerine şahıs, araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

Durumu fark eden genç kızın şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polisler, tespit ettikleri şüpheli Z.K.'yı gözaltına aldı.

1 AY SONRA SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1 ay hapiste kalan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli Z.K.'nin mahkeme ifadesinde olay anını hatırlamadığını belirtti.

"ÇOK ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN HATIRLAYAMIYORUM"

Olay günü mesai bitiminin ardından arkadaşıyla birlikte alkol aldığını ifade eden Z.K., "Alkol bittikten sonra evime gitmek üzere terminalden ön kısmındaki otobüs durağına geçtim. Eve gitmek için minibüse bindim. Bir bayanın yanına oturdum. Bana verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yanımda oturan bayana elle tacizde bulunmuşum. Çok alkollü olduğum için yaptığım hareketleri hatırlayamıyorum." dedi.

