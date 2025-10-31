Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehirlerarası otobüste kız çocuğuna taciz! Muavin apar topar gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'dan hareket eden ve Eskişehir'e gelen şehirlerarası otobüste bulunan 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen ve adliyeye sevk edilen 40 yaşındaki muavin, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Bursa'dan Eskişehir yönüne giden bir şehirlerarası otobüste görev yapan 40 yaşındaki muavin Y.K., 16 yaşındaki yabancı uyruklu K.F. adlı yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

TERMİNALDE YAKALANDI

Olay, yolcunun şikayeti üzerine Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, muavin Y.K.'yı terminalde yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Y.K.'nın daha önce de çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

