Konut kredisi talebi artarken, ‘taşıt’ dip yaptı! İşte banka banka en ucuz oranlar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 17 Ekim ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 624 milyar TL oldu. Kredi hacminde 1 haftalık artış ise 6 milyar gibi sınırlı bir düzeyde gerçekleşti. Bu rakam, aynı zamanda son 4 haftanın da en düşük artışına işaret etti.

TCMB’DEN SINIRLI İNDİRİM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen haftaki toplantıda politika faiz oranını 100 baz puan indirmiş ve %39,50’ye çekmişti. Enflasyonda düşüş trendinin güç kaybetmesi daha sınırlı faiz indirimine sebep olurken; TCMB’nin hamlesinin ardından kredi faizi oranlarında henüz düşüş yaşanmadı. Bankalar, bu hafta kredi oranlarını ağırlıklı olarak sabit tuttu.

‘KONUT’A GÜÇLÜ TALEP

Geçen hafta kategoriler bazında bakıldığında konut kredisi hacmi yaklaşık 3,25 milyar TL artarak 633 milyar 856 milyon TL’ye çıktı. Taşıt kredisi hacmi 859 milyon TL geriledi ve 48 milyar 939 milyon TL oldu. İhtiyaç kredisi hacminde ise 3,7 milyar liralık yükseliş gözlemlendi. Toplam ihtiyaç kredisi hacmi 1 trilyon 941,2 milyar lira seviyesine çıktı.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

31 Ekim 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

31 Ekim 2025 itibarıyla en ucuz taşıt kredisi oranları şöyle:

-Dünya Katılım: %2,94

-Albaraka: %2,96

-Kuveyt Türk: %3,10

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,19

300 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orana göre 300 bin TL taşıt kredisinin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 300 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %2,94

-Aylık taksit: 19 bin 319 TL

-Toplam geri ödeme: 465 bin 383 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

31 Ekim 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,59

-Deniz Bank: %3,61

-QNB: %3,64

100 BİN TL/12 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL ihtiyaç kredisinin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 10 bin 585 TL

-Toplam Geri Ödeme: 127 bin 600 TL