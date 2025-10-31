Bu şehirler yatırımcısını üzdü! Konutta fiyatı, enflasyonun altında artan iller
Konut yatırımcısı kira geliri ve değer artışı ile kazanç sağlamaya odaklanırken; eylülde yıllık enflasyon %33,29 olarak gerçekleşti. Türkiye ortalamalarına göre yıllık %7,5 kira getirisi de hesaba katıldığında, son 1 yılda 20 şehirde getiriler enflasyonun altında kaldı. Kilis, Artvin, Bayburt, Hatay ve Karabük yıllık getiride enflasyonun en çok gerisinde kalan ilk 5 il oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de bu yıl yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut yatırımcısı frene basmadı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre yılın 9 aylık döneminde ülke genelinde konut satışları 1 milyon 128 bin 727 adet oldu. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre ise %19,2 oranında artış yaşandı.
Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 konut satılırken, bu rakam tüm zamanların eylül rekoru olarak kayıtlara geçti.
YILLIK ENFLASYON %32,29
Konut yatırımcısı hem kira geliri hem de değer artışı ile kazanç sağlamaya odaklanırken; TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, ortalama fiyatların (eylül ayı itibarıyla) son 1 yılda %32,2 arttığına işaret etti. Eylül ayında yıllık enflasyonun %33,29 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, Türkiye’de reel olarak konut fiyatlarında sınırlı da olsa bir gerileme dikkat çekti.
ENFLASYONA YENİLEN ŞEHİRLER
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere göre; son bir yıllık döneme iller bazında bakıldığında ise (ortalama %7,5 yıllık kira getirisi de hesaba katılarak); değer artışında enflasyonun altında kalan iller, metrekare satış fiyatları ve yıllık fiyat artışları şöyle sıralandı:
1-Kilis: 16.379 TL /m2 - %12,09
2-Artvin: 24.410 TL /m2 - %18,93
3-Bayburt: 22.296 TL /m2 - %20,42
4-Hatay: 24.766 TL /m2 - %23,30
5-Karabük: 25.711 TL /m2 - %23,43
6-Amasya: 25.643 TL /m2 - %23,72
7-Burdur: 27.997 TL /m2 - %24,48
8-Rize: 28.986 TL /m2 - %24,72
9-Malatya: 20.045 TL /m2 - %24,96
10-Yozgat: 22.231 TL /m2 - %25,72
11-Gümüşhane: 23.437 TL /m2 - %25,97
12-Bilecik: 24.469 TL /m2 - %27,34
13-Kahramanmaraş: 22.602 TL /m2 - %27,74
14-Uşak: 24.083 TL /m2 - %28,04
15-Kastamonu: 29.551 TL /m2 - %28,49
16-Karaman: 23.928 TL /m2 - %29,19
17-Eskişehir: 29.320 TL /m2 - %29,53
18-Sinop: 34.645 TL /m2 - %29,67
19-Isparta: 31.188 TL /m2 - %29,80
20-Kırklareli: 32.598 TL /m2 - %29,96