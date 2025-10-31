Bu şehirler yatırımcısını üzdü! Konutta fiyatı, enflasyonun altında artan iller

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de bu yıl yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut yatırımcısı frene basmadı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre yılın 9 aylık döneminde ülke genelinde konut satışları 1 milyon 128 bin 727 adet oldu. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre ise %19,2 oranında artış yaşandı.

Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 konut satılırken, bu rakam tüm zamanların eylül rekoru olarak kayıtlara geçti.

YILLIK ENFLASYON %32,29

Konut yatırımcısı hem kira geliri hem de değer artışı ile kazanç sağlamaya odaklanırken; TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, ortalama fiyatların (eylül ayı itibarıyla) son 1 yılda %32,2 arttığına işaret etti. Eylül ayında yıllık enflasyonun %33,29 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, Türkiye’de reel olarak konut fiyatlarında sınırlı da olsa bir gerileme dikkat çekti.

ENFLASYONA YENİLEN ŞEHİRLER

Gayrimenkul analiz platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere göre; son bir yıllık döneme iller bazında bakıldığında ise (ortalama %7,5 yıllık kira getirisi de hesaba katılarak); değer artışında enflasyonun altında kalan iller, metrekare satış fiyatları ve yıllık fiyat artışları şöyle sıralandı: