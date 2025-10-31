Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu şehirler yatırımcısını üzdü! Konutta fiyatı, enflasyonun altında artan iller

Bu şehirler yatırımcısını üzdü! Konutta fiyatı, enflasyonun altında artan iller

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konut yatırımcısı kira geliri ve değer artışı ile kazanç sağlamaya odaklanırken; eylülde yıllık enflasyon %33,29 olarak gerçekleşti. Türkiye ortalamalarına göre yıllık %7,5 kira getirisi de hesaba katıldığında, son 1 yılda 20 şehirde getiriler enflasyonun altında kaldı. Kilis, Artvin, Bayburt, Hatay ve Karabük yıllık getiride enflasyonun en çok gerisinde kalan ilk 5 il oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de bu yıl yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut yatırımcısı frene basmadı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre yılın 9 aylık döneminde ülke genelinde konut satışları 1 milyon 128 bin 727 adet oldu. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre ise %19,2 oranında artış yaşandı.

Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 konut satılırken, bu rakam tüm zamanların eylül rekoru olarak kayıtlara geçti.

YILLIK ENFLASYON %32,29

Konut yatırımcısı hem kira geliri hem de değer artışı ile kazanç sağlamaya odaklanırken; TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, ortalama fiyatların (eylül ayı itibarıyla) son 1 yılda %32,2 arttığına işaret etti. Eylül ayında yıllık enflasyonun %33,29 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, Türkiye’de reel olarak konut fiyatlarında sınırlı da olsa bir gerileme dikkat çekti.

Bu şehirler yatırımcısını üzdü! Konutta fiyatı, enflasyonun altında artan iller - 1. Resim

ENFLASYONA YENİLEN ŞEHİRLER

Gayrimenkul analiz platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere göre; son bir yıllık döneme iller bazında bakıldığında ise (ortalama %7,5 yıllık kira getirisi de hesaba katılarak); değer artışında enflasyonun altında kalan iller, metrekare satış fiyatları ve yıllık fiyat artışları şöyle sıralandı:

1-Kilis: 16.379 TL /m2 - %12,09

2-Artvin: 24.410 TL /m2 - %18,93

3-Bayburt: 22.296 TL /m2 - %20,42

4-Hatay: 24.766 TL /m2 - %23,30

5-Karabük: 25.711 TL /m2 - %23,43

6-Amasya: 25.643 TL /m2 - %23,72

7-Burdur: 27.997 TL /m2 - %24,48

8-Rize: 28.986 TL /m2 - %24,72

9-Malatya: 20.045 TL /m2 - %24,96

10-Yozgat: 22.231 TL /m2 - %25,72

11-Gümüşhane: 23.437 TL /m2 - %25,97

12-Bilecik: 24.469 TL /m2 - %27,34

13-Kahramanmaraş: 22.602 TL /m2 - %27,74

14-Uşak: 24.083 TL /m2 - %28,04

15-Kastamonu: 29.551 TL /m2 - %28,49

16-Karaman: 23.928 TL /m2 - %29,19

17-Eskişehir: 29.320 TL /m2 - %29,53

18-Sinop: 34.645 TL /m2 - %29,67

19-Isparta: 31.188 TL /m2 - %29,80

20-Kırklareli: 32.598 TL /m2 - %29,96

