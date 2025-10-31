Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1.8 milyon sürücü için son gün! Bugün 15, yarın 7 bin 438 TL

Eski tip ehliyetleri yenilemek için tanınan süre bugün sona eriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Süre uzatılmayacak" derken, 1.8 milyon kişi hala eski tip ehliyetlerini kullanıyor. Ehliyetini bugün yenileyenler 15 TL, yarın ve sonrasına bırakanlar ise  7 bin 438 lira ödeyecek. 

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona eriyor. Hala 1.8 milyon kişi eski tip sürücü belgelerini kullanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde, "Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." uyarısını yapmıştı. 

ÜCRET 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK 

Bugüne kadar 35 milyondan fazla kişi ehliyetlerini yenilerken, bugün yenileme işlemini yapmayanlar 7 bin 423 lira fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Eski tip ehliyetler bugün sonuna kadar 15 liraya yenilenecek. Ancak yarın ve sonrasına bırakanlar B sınıfı ehliyeti yenilemek için 7 bin 438 lira ödeme yapmak zorunda kalacak. 

EHLİYET TİPİNE GÖRE ÖDENECEK TUTARLAR 

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

VATANDAŞ DEĞİŞİMİ SON AYA BIRAKTI

Eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında 28'i itibarıyla 166 bin 338 başvuru alındı. Son 7 günde ise 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi.

