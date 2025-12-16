Gain Medya'ya kayyım atanmasının ardından Gain Genel Müdürü Aliye Ertuğrul ismi gündeme geldi. Hukuk ve medya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Aliye Ertuğrul'u hayatı, kariyeri ve aslen nereli olduğu merak ediliyor.

Gain Medya'ya kayyım atanmasının ardından genel müdürm Aliye Ertuğrul kimdir, nereli merak ediliyor. İşte Aliye Ertuğrul hakkında merak edilenler...

ALİYE ERTUĞRUL KİMDİR?

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aliye Ertuğrul, 2011 yılında avukatlık mesleğine adım attı. Mesleğe başlar başlamaz "Ertuğrul Hukuk ve Danışmanlık" ofisini kuran Ertuğrul, uzun yıllar hukukun çeşitli alanlarında meslek hayatını sürdürdü. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans programından 2012 yılında mezun oldu. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

Aliye Ertuğrul

ALİYE ERTUĞRUL NERELİ?

Doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuya açık kaynaklarda bilgil paylaşılmamıştır.

ALİYE ERTUĞRUL NE İŞ YAPIYOR?

2011 yılından bu yana Ertuğrul Hukuk ve Danışmanlık ofisi çatısı altında hukuk çalışmalarını yürüten Ertuğrul, hukukun birçok alanında hizmet verdi. 2025 yılı itibarıyla ise Gain Medya Genel Müdürü olarak görev almaya başladı.

