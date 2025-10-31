Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düşüşte altın alacaklar dikkat! İşçilik ücreti hangi altında kaç TL?

Düşüşte altın alacaklar dikkat! İşçilik ücreti hangi altında kaç TL?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düşüşte altın alacaklar dikkat! İşçilik ücreti hangi altında kaç TL?
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların sarı metale ilgisin artırırken, fiyat düşüşlerini fırsata çevirmek isteyenlere ‘işçilik ücreti’ uyarısı geldi. 24 ayar külçe altınlarda gram başına düşen işçilik tutarları düşük seviyeye bulunuyor. Darphane altınları ve bileziklerde daha yüksek seyrediyor. İşte son fiyatlara göre altın türlerinde işçilik ücretleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Altın fiyatlarında yaşanan son gerilemeler “alım zamanı geldi mi” sorularını gündeme getirirken, bu düşüşleri fırsata çevirmek isteyen yatırımcıların “işçilik giderlerine” bakmaları gerektiği tavsiye ediliyor. 

İstanbul’da fiziki altının merkezleri olarak kabul edilen Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’teki büyük perakendeciler baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, 28 Ekim 2025 itibarıyla altında işçilik fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

DARPHANE ALTINLARI

Her 1 gram karşılığında ödenen işçilik ücretleri: 
-Eski çeyrek: 68 TL
-Yeni çeyrek: 92 TL
-Eski tam: 65 TL
-Yeni tam: 73 TL
-Reşat: 90 TL
-Reşat 5’li: 65 TL

Düşüşte altın alacaklar dikkat! İşçilik ücreti hangi altında, kaç TL? - 1. Resim

24 AYAR ALTINLAR

Her 1 gram karşılığında ödenen işçilik ücretleri: 
-1 gram külçe: 28 TL
-5 gram külçe: 28 TL
-10 gram külçe: 28 TL
-50 gram külçe: 17 TL

Düşüşte altın alacaklar dikkat! İşçilik ücreti hangi altında, kaç TL? - 2. Resim

22 AYAR BİLEZİK

Son dönemin en moda bileziği olarak öne çıkan ‘Ajda’da ise her 1 gram karşılığında ödenen işçilik ücreti 79 TL olarak hesaplandı. 
Kuyumcular, “Fiziki altına yatırım yapmayı tercih edenler, bu işçilik tutarlarını çoğu zaman bilmeyebilir. 24 ayar gram altın türlerinde işçilik daha düşük iken, Darphane altınlarında daha yüksek olabiliyor. 22 ayar bileziklerde ise, tasarım ürünleri olduğu gram başına düşen işçilik ücreti daha yüksek seyredebiliyor. Yatırım amacıyla alınacak altınlarda 24 ayar külçelerin işçilik maliyet anlamında daha büyük avantaj sağladığı görülüyor” diye konuşuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

