BDDK'dan bir bankaya faaliyet izni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararını Resmi Gazete’de duyurdu.

Kurulun 23 Mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile bankaların izne tabi işlemleri ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelik ile dijital bankaların faaliyet esasları ve servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda faaliyet izni almaya hak kazandı.