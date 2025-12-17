Anadolu Ajansı
H3 roketiyle uydu fırlatışı iptal oldu! Japonya'dan açıklama var
Japonya, H3 roketiyle “Michibiki No. 5” uydusunu uzaya göndermeyi planladığı fırlatışı, yer kontrol sistemlerinde tespit edilen anomali nedeniyle iptal etti.
Japonya Havacılık ve Uzay Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, "Michibiki No. 5" uydusunu uzaya yollayacak H3 roketinin fırlatışının durdurulduğu bildirildi.
Yer sistemlerinde görülen anomali nedeniyle fırlatış iptal edilirken JAXA ve diğer otoritelerin durumu incelediği ifade edildi.
"Michibiki No. 5" uydusunun, Japonya'nın bölgesel konumlama sistemi "QZSS" uydu ağının parçasını oluşturması planlanıyordu.
