Ekran yolculuğuna hız kesmeden devam eden Sahipsizler dizisi, yeni bölümü öncesi kadrosuna dikkat çeken bir ismi dahil etti. Gülsüm karakteriyle Sahipsizler dizisine giren Hivda Zizan Alp'ın kariyeri, oynadığı diziler ve biyografisi araştırılıyor.

Her bölümüyle temposunu artıran “Sahipsizler” dizisinde sürpriz bir oyuncu transferi yaşandı. Yönetmen koltuğunda Enes Kartal’ın yer aldığı yapımın yeni bölümünde, Gülsüm karakteri ekrana geliyor.

“Sahipsizler” dizisine dahil olan Gülsüm karakteri intikam almak için Devran’ın oteline hizmetçi olarak işe girecek. Gülsüm'ü ise tecrübeli oyuncu Hivda Zizan Alp canlandıracak.

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nde ilkokuldan liseye kadar devam eden Alp, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Sanat hayatına 2012 yılında tiyatro sahnesinde adım atan Alp, ilk olarak “Küskün Müzikal” adlı oyunda orkestra şefi ve kemancı olarak görev aldı. Oyunculuk kariyerine ise 2013 yılında "Kaçak" dizisiyle adım attı. 2014 yılında ise "Yeşil Deniz" Arife rolüyle dikkat çekerken geniş kitleler tarafından Star TV'de yayınlanan "Sefirin Kızı" dizisindeki Elvan karakteriyle tanındı.

Kaçak - 2013

Yeşil Deniz - 2014

Fi - 2017-2018 (İnternet Dizisi)

Sefirin Kızı - 2019*2021

Sana Söz - 2021

Camdaki Kız - 2023

Kendi Düşen Ağlamaz - 2023

Rüyanda Görürsün - 2023

Çift Kişilik Oda - 2025

