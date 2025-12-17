Brent petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası akaryakıtta rüzgar tersine döndü. Akaryakıt fiyatlarına son 5 günde 1 kez motorine, 2 kez de benzine indirim geldi. İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatı 60 doların altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme sonrası akaryakıt indirim üstüne indirim olarak yansıdı.

AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM

13 Aralık tarihinde motorinin litresinde 2 lira, 16 Aralık tarihinde benzinde 2 lira 2 kuruş, 17 Aralık tarihinde ise benzinin fiyatı 83 kuruş düştü.

17 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 51.78 53.18 28.51 İstanbul Anadolu 51.61 53.01 27.88 Ankara 52.63 54.19 28.40 İzmir 52.99 54.56 28.33

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

