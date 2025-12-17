Akaryakıta 5 günde 3'üncü indirim! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası akaryakıtta rüzgar tersine döndü. Akaryakıt fiyatlarına son 5 günde 1 kez motorine, 2 kez de benzine indirim geldi. İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Brent petrolün varil fiyatı 60 doların altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme sonrası akaryakıt indirim üstüne indirim olarak yansıdı.
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM
13 Aralık tarihinde motorinin litresinde 2 lira, 16 Aralık tarihinde benzinde 2 lira 2 kuruş, 17 Aralık tarihinde ise benzinin fiyatı 83 kuruş düştü.
17 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|51.78
|53.18
|28.51
|İstanbul Anadolu
|51.61
|53.01
|27.88
|Ankara
|52.63
|54.19
|28.40
|İzmir
|52.99
|54.56
|28.33
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.