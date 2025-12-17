Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta mücadelesinde yarın Almanya’da Mainz 05’e konuk olacak. Kırmızı-beyazlıların kadrosunda tam 5 eksik bulunuyor. Karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

UEFA Konferans Ligi’nde üst tura çıkmayı garantileyen Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 6. haftasında grup aşaması son maçında yarın Almanya’da Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Mainz Arena’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

Konferans Ligi’nde topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez yer aldığı organizasyonda üst tura çıkmayı daha önce garantiledi. Samsunspor, grup aşamasını ilk 8 takım arasında tamamlayarak yoluna avantajlı şekilde devam etmeyi hedefliyor.

Kırmızı-beyazlıların kadrosunda tam 5 eksik bulunuyor

Karadeniz temsilcisi, ligde oynadığı maçlarda Polonya ekibi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Malta ekibi Hamrun’u sahasında 3-0’lık skorlarla geçen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK’ya ise 2-1 mağlup oldu.

KADRODA 5 EKSİK

Samsunspor’da Mainz 05 karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Konferans Ligi kadro bildiriminin ardından transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de karşılaşmada görev yapamayacak. Samsunspor, daha öncesinde kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Coulibaly’nin sol diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve bu sakatlık için öngörülen iyileşme süresinin 8 ila 10 hafta olduğunu belirtmişti.

"FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsunspor'un Avrupa kupaları arenasında tarihi bir maça çıkacağını söyledi. Mainz 05 için de kendileri için de karşılaşmanın çok önemli olduğuna işaret eden Çapa, şöyle devam etti:

"Final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Galip geldiğimizde yüzde 100 ilk 8'yediz. Ondan sonrası ise rakiplerin alacağı sonuçlara bağlı olacak. Konferans Ligi'nin güçlü takımları Legia Varşova, Dinamo Kiev karşısında çok iyi mücadele ederek galip geldik. AEK maçının da ilk yarısında harika bir oyun ortaya koyduk. AEK maçının ilk yarısındaki gibi oynarsak kesinlikle ilk 8 içinde olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızla özel olarak görüştük. Bu maçın önemini oyuncularımıza anlattık ve onlar da bunun bilinceler."

