Türkiye’nin uzay alanındaki millî teknoloji hamlesi hız kesmeden sürerken, DeltaV tarafından geliştirilen yerli itki sistemleri artık farklı ölçeklerdeki uydularda aktif olarak görev yapmaya başlayarak rüşdünü ispatladı.

Türkiye’nin uzay alanındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Uydulardan yörünge transfer aracına kadar birçok millî teknoloji Gök Vatan’da görev üstleniyor. Bu teknolojilerin hayata geçmesinde itki sistemleri de kritik rol oynuyor.

DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Mehmet Kahraman, geliştirdikleri yerli ve millî itki sistemlerinin farklı ölçeklerdeki uydularda tarihçe kazanmaya başladığını belirterek “Kazanılan uzay tarihçesiyle uzay motorlarımızın rüşdünü ispatlamış ürünler olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz” dedi.

Mehmet Kahraman, yaptığı açıklamada, ‘DeltaV Uzay Teknolojileri’nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının iştiraki olarak 2017’de kurulduğunu, şirketin kuruluş amacının Türkiye’nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak sistemleri, teknolojileri ve alt birimleri geliştirmek olduğunu söyledi.

Kahraman, ilk projelerinde uzaya bağımsız erişimi sağlayacak olan teknolojilerin alt birimlerini geliştirmeye başladıklarını belirterek “Bu kapsamda 100 kilometre üstü irtifaya çıkan sonda roketlerini yaptık. Uzay alanındaki kabiliyetlerimizi ve faaliyetlerimizi arttırmaya devam ettik. Elde ettiğimiz teknolojileri kullanarak savunma sanayii alanında da teknolojiler geliştirebilme kabiliyetini kazanmış olduk” ifadelerini kullandı.

DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Mehmet Kahraman

SİSTEM İLERLEYECEK

Kahraman, ramjetin ciddi avantajları barındıran bir teknoloji olduğunu belirterek, “Ramjet itki sistemini ilerleteceğiz, farklı ölçeklerde de yapacağız. Bu teknolojiyi hem savunma alanında çeşitli seyir füzeleri için hem de ses üstü 2,5-3 mach hızda gidebilen uçaklar için kullanabiliriz” dedi.

Mehmet Kahraman, test süreçleri başarıyla devam eden DeltaV’nin ramjet itki sistemine ilişkin, “Ramjet motor ses üstü hızda çalışıyor. Yüksek hızda gidebilmek, yüksek hızda manevra yapabilmek önemli. Bir uçak gibi seyir yapabilen ve aynı zamanda sesten 2,5-3 kat daha hızlı gidebilen sistemleri geliştirmek kritik önem taşıyor. Bir iç proje olarak başladığımız ve havada gerçek koşullarda ateşleme hedefini koyduğumuz ramjet motoru kısa sürede geliştirdik ve gerçek koşullarda ateşlemesini yaptık” diye konuştu.

SIVI YAKITLI MOTORLAR GELİŞTİRİYORUZ

Kahraman, geliştirdikleri itki motorlarını Fergani Uzay, TUSAŞ gibi uydu geliştiren firmalara sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: Uzay tarafında hibritle başlayan yolculuğumuz şu anda tek yakıtlı iticilerle devam ediyor ve ürünlerimiz uzayda tarihçe kazanıyor. Uydular ve büyük uzay araçları için yörünge transferi yapabilecek ya da yüksek yörüngelere gidebilecek etkileri sağlayacak olan sıvı yakıtlı motorları da geliştirmeye başladık ve bu alanda da hızlı bir şekilde ilerliyoruz.



