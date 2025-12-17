Türkiye Gazetesi
Ücretsiz verilecek! Hazırlık kursu başvuruları başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) ücretsiz olarak verilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kurslarına başvurular başladı.
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi ve Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek atölyelerde Türkçe, matematik, sözel mantık ve sayısal mantık dersleri işlenecek.
Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak dersler, 29 Aralık’ta başlayıp 26 Haziran 2026’da sona erecek. Kurslara katılmak isteyenler, “https://dersatolyeleri.ibb. istanbul/” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
