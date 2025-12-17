Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımımız bu akşam THY EuroLeague’de zorlu bir deplasman mücadelesine çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekibimiz EuroLeague 16. hafta karşılaşmasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise ''Zalgiris-Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor.

EuroLeague’de bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Anadolu Efes, geride kalan 15 maçta 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son 3 Avrupa Ligi maçını kaybeden Anadolu Efes Zalgiris deplasmanında galibiyet için mücadele edecek. Peki, Zalgiris-Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Zalgiris-Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de heyecan dorukta!

ZALGIRIS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin merak ettiği canlı yayın bilgileri netleşti. Zalgiris - Anadolu Efes maçı S Sport ve dijital platform S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı televizyon ve mobil platformlardan takip etmek isteyen izleyiciler, S Sport yayınlarını ücretli abonelikle kullanabilecek.

ZALGIRIS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague mücadelesi bu akşam oynanacak. Litvanya’nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena’ya ev sahipliği yapacak karşılaşmaş17 Aralık Çarşamba saat 21.00’de başlayacak.

