TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Eskişehir’de oynanacak. Taraftar, Balıkesirspor ile oynanacak mücadele öncesi maçın saatini ve Eskişehirspor maçı şifresiz canlı yayın bilgileri araştırıyor.

Nesine 3. Lig 14. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Ligde kritik haftalara girilirken iki köklü kulübün mücadelesi, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmaya dair yayın bilgileri ve maç saati netlik kazandı.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak TFF 3. Lig karşılaşması, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bir saatte başlayacak.

Resmi programa göre karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak açıklandı. Maç, Eskişehir’in ev sahipliğinde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanacak ve tribünlerde yüksek katılım bekleniyor.

Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor-Balıkesirspor karşılaşması, Sıfır TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, hem televizyon hem de internet üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

Sıfır TV, Türksat uydusu üzerinden ve dijital platformlar aracılığıyla erişilebilir durumda. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Sıfır TV’nin web yayını üzerinden de maçı takip edebilecek.

