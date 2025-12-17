Eğitimde 30. yılını geride bırakan İhlas Koleji, bu seneki “Bursluluk Sınavı”nı, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde eş zamanlı yapılacak sınav için başvurular online olarak alınmaya başladı.

Yoğun katılımın beklendiği sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki tüm öğrenciler katılabilecek. Sınav sonrasında öğrencilerin akademik başarılarına göre yüzde 100’e varan burs verilecek.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur “Amacımız sadece bir sınav yapmak değil, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine imkân sağlamak ve başarılı öğrencileri nitelikli eğitim burslarıyla desteklemektir” dedi.

Müracaatlar “https://igs.k12net.com/” adresindeki Kayıt modülü üzerinden alınacak. Köklü eğitim geleneği ve akademik başarılarıyla tanınan İhlas Koleji, bursluluk sınavlarını öğrencilerin kaliteli eğitime erişimini kolaylaştırmak maksadıyla her yıl düzenliyor.

