Haberler > Eğitim > İhlas Koleji YKS ve LGS'de fark attı! Başarımız tesadüf değil

İhlas Koleji YKS ve LGS'de fark attı! Başarımız tesadüf değil

- Güncelleme:
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eğitim işini ciddiye aldıklarını ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, “Her başarı hikâyesinin arkasında mutlaka zorlu bir yolculuk vardır. Bu yüzden öğrencilerimize her fırsatta başarının ciddiyete mahkûm olduğunu hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.

İhlas Koleji, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında büyük bir başarıya imza attı. YKS sonuçlarına göre ilk yüzde üç derece alarak zirveye çıkan İhlas Koleji öğrencileri, %92’lik üniversite yerleşme oranıyla da eğitimdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Yerleştirme sonuçlarına göre;

  • 6 öğrenci Tıp Fakültesi,
  • 18 öğrenci Mühendislik,
  • 2 öğrenci Diş Hekimliği,
  • 2 öğrenci Pilotaj,
  • 2 öğrenci Eczacılık,
  • 2 öğrenci Mimarlık,
  • 16 öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler,
  • 7 öğrenci Bilişim,
  • 3 öğrenci Fen ve Sosyal Bilimler,
  • 8 öğrenci Sağlık Bilimleri bölümlerine yerleşti.

TÜRKİYE DERECELERİ

İhlas Koleji sadece yüksek yerleştirme oranıyla değil, aynı zamanda Türkiye dereceleri ile de dikkat çekiyor. 2018 YKS Türkiye Birinciliği, 2023 LGS Türkiye Birinciliği, 2025 LGS Türkiye Birinciliği gibi dereceler, okulda uygulanan akademik çalışmaların niteliğini net olarak ortaya koyuyor. Ulusal sınavlarda zirvede yer alan İhlas Kolejinin, ayrıca geçmiş yıllardaki mezunları arasında iş dünyasında, siyasette, sanatta, sporda ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış pek çok isim bulunuyor.

İhlas Koleji YKS ve LGS'de fark attı! Başarımız tesadüf değil - 1. Resim

DONANIMLI MEZUNLAR

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur yaptığı açıklamada “Elde edilen başarılar tesadüf değil, köklü eğitim tecrübemizin ve disiplinli çalışma anlayışımızın sonucudur. Öğrencilerimiz sadece sınavlarda değil, hayatın her alanında başarılı olacak donanımlarla mezun oluyor” dedi. Eğitim işini ciddiye aldıklarını ifade eden Okur; “Her başarı hikâyesinin arkasında mutlaka zorlu bir yolculuk vardır. Bu yüzden öğrencilerimize her fırsatta başarının ciddiyete mahkûm olduğunu hatırlatıyoruz.” şeklinde konuştu.

30. YILDA ZİRVEDE

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan İhlas Koleji, “Başarımız Tecrübeyle Sabit” sloganıyla yoluna devam ediyor. Kolej, ulusal sınavlarda elde ettiği dereceler ve yüksek üniversite yerleştirme oranıyla, Türkiye’de eğitimin öncü kurumlarından biri olmayı sürdürüyor.

