Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 112-108 yendi. Son dakikasına LeBron James'in üç sayılık atışıyla 108-105 önde giren konuk ekip, ABD'li yıldızın bir sonraki hücumda art arda 10'uncu sayısını bulmasıyla galibiyete uzandı.

LEBRON JAMES'TEN 29 SAYI

Kişisel nedenlerle son iki maçta forma giymeyen Luka Doncic, 31 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle triple double yaptı. LeBron James; 29 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Tyrese Maxey, 28 sayıyla 76ers'ın en skorer oyuncusu olurken; 21 şutun 17'sini kaçıran Joel Embiid, 16 sayı kaydetti.

THUNDER YILDIZI OLMADAN DA KAZANDI

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın sol dirseğindeki sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Utah Jazz'ı 131-101 yenerek üst üste 15'nci galibiyetini elde etti.

Jazz'ın 17 top kaybından 27 sayı üreten Thunder'da Chet Holmgren ve Jalen Williams, 25'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Lauri Markkanen'in rahatsızlığı nedeniyle oynamadığı Jazz'da Kyle Filipkowski 21 sayı, 10 ribaunt, Walter Clayton Jr. ve Taylor Hendricks ise 20'şer sayılık performans sergiledi.

KNICKS EVİNDE KAYBETMİYOR

Orlando Magic'i 106-100 mağlup eden New York Knicks, bu sezon sahasında 14'te 13 yaptı.

Üçüncü çeyreğe 13-0'lık seriyle başlayan ve maçın kontrolünü eline geçiren Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı, 9 asist, Ogugua Anunoby 21 sayı, 7 ribauntla oynarken; Josh Hart, 17 sayı, 12 ribauntla double double yaptı. En skorer oyuncusu Franz Wagner'in ilk çeyrekte sakatlanmasıyla oyun planı bozulan Magic'te ise Jalen Suggs 17, Desmond Bane ve Paolo Banchero, 16'şar sayı kaydetti.

