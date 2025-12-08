Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık maç takvimi belli oldu
8 Aralık 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. İşte, bugünkü maçlar 8 Aralık 2025 listesi...
Bugün Premier Lig, LaLiga, Serie A'da nefesler tutuldu. 1. Lig ve Süper Lig'de zirve yarışı kızışıyor. Gözler Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalara çevridli.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün saat 20.00'de Süper Lig'de Beşiktaş - Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor karşılaşmaları olacak.
8 ARALIK 2O25 MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
Süper Lig
20:00: Beşiktaş - Gaziantep FK
20:00: Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor
1. Lig
14:30: Atakaş Hatayspor - SMS Grup Sarıyerspor
14:30: Bandırmaspor - Sipay Bodrum FK
20:00: Yeni Çorumspor AŞ - Siltaş Yapı Pendikspor
İngiltere Premier Lig
23:00: Wolverhampton Wanderers FC - Manchester United FC
İspanya LaLiga
23:00: CA Osasuna - Levante
İtalya Serie A
17:00: Pisa SC - Parma
20:00: Udinese Calcio - Genoa GFC
22:45: Torino FC - AC Milan