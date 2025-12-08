TBMM'de tebessüm havası! DEM Partililer ve Özgür Özel, Bahçeli'nin yanına gitti
TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
ÖZEL, BAHÇELİ'YLE TOKALAŞTI
Genel kurul çalışmalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin oturduğu yere giderek selamlaştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Bahçeli ile selamlaştı.
Öte yandan Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.
Meclis'te dikkat çeken bir diğer detay da DEM Partililerin Bahçeli'nin yanına gitmesi oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile selamlaştı.
Genel Kurul görüşmeleri devam ediyor.