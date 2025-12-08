Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Bahçeli ile selamlaştı.

TBMMde tebessüm havası! DEM Partililer ve Özgür Özel, Bahçelinin yanına gitti

Meclis'te dikkat çeken bir diğer detay da DEM Partililerin Bahçeli'nin yanına gitmesi oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile selamlaştı.