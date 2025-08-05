İhlas Kolejinden öğrencilere kritik uyarı! Gerçekçi tercihler yapın

MAHMUT ÖZAY - İyi bir üniversite hayali kuran adayların zorlu tercih süreci 13 Ağustos’ta sona eriyor. İhlas Koleji Rehberlikve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, bu dönemde öğrenci ve velilere dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında uyarılarda bulundu.

Bu yıl bazı bölümlerde kontenjanların düşmesi, rekabetin artmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle yüksek puanlı öğrencilerin yerleşme ihtimalini etkileyebilir. Bu yüzden adayların sadece puanlarına değil, başarı sıralamalarına ve ilgili bölümlerin geçen yılki yerleştirme verilerine de dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

İlgili Haber LGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin spekülasyonlara son noktayı koydu

İhlas Koleji Rehber Öğretmenlerinden Önemli Tavsiyeler;

Puan değil, Sıralama Önemli: Tercih döneminde en önemli verinin puan değil, başarı sıralaması olduğunu unutmayın. Tercih listesi oluşturulurken, üst sıralarda öğrencilerin kendi sıralamalarının biraz üstünü yazması iyi olacaktır. Alt sıralarda ise birden fazla garanti tercih yazmaları mantıklı olacaktır.

İstek ve Gerçekçilik Dengesi: Hayalinizdeki bölümleri listenizin en üst sıralarına yazın, ancak listenizi sadece bu bölümlerle sınırlamayın. Alt sıralara, yerleşme ihtimalinizin yüksek olduğu bölümlere de yer verin.

Danışmanlık Hizmetinden Faydalanın: Bu süreçte öğrenciyi tanıyan bir uzmandan destek alması hata yapmasını önleyecektir. Tavsiyeleri dinleyin ama son kararı kendi ilgi alanlarınız ve hedefleriniz doğrultusunda siz verin.

Bölümleri Tanıyın: Tercih edeceğiniz üniversite ile bölümlerin ders içeriklerini, akademik kadrolarını ve sunduğu imkanları mutlaka araştırın.

Şehir ve Üniversiteyi Değerlendirin: Sadece bölüme değil, üniversitenin bulunduğu şehre, kampüs imkânlarına, ulaşım ve sosyal yaşama da dikkat edin.

”Popüler” Değil, “Uygun” Bölümü Seçin: Sadece popüler olduğu için bir bölümü tercih etmek yerine, size en uygun ve mutlu olacağınız bölümü seçmeye odaklanın.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI: YÜZDE 94,3'Ü HEDEFİNE ULAŞTI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını dün açıkladı. 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin yüzde 94,3’ü ilk yerleştirmede tercihlerine hak kazandı. Sınavla öğrenci alan okullarda yerleştirme oranı yüzde 95,57, kendi illerinde yerleşme oranı ise yüzde 92,22 oldu. Nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Birinci dönem 6 Ağustos’a, ikinci dönem 12 Ağustos’a kadar sürecek. Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül’de alınacak.

